По Черноморску бегал голый неадекватный мужчина, вооруженный ножом

В воскресенье, 1 марта, днем сотрудники правоохранительных органов Черноморска (Одесская область) задержали голого мужчину, вооружённого ножом. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам очевидцев, скорее всего мужчина находился под воздействием наркотиков.

По информации местного издания 04868, хулиган бегал от дома №19, на ул. Александрийской до супермаркета «Таврия В». Только после продолжительного забега полиция смогла остановить нарушителя.

После задержания у него проявились характерные признаки передозировки. Его доставили в местную больницу и поместили в реанимационное отделение.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе минувшего года по улицам Днепра бегал абсолютно голый мужчина и бросался на правоохранителей.

В октябре 2019 года странный голый мужчина на улицах Днепра озадачил соцсети.