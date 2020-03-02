В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами внутри. Несколько человек были госпитализированы

В понедельник, 2 марта, рано утром в Кривом Роге на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района загорелся служебный автобус с пассажирами внутри. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе ГСЧС, в результате ЧП двое мужчин получили термические ожоги.

Сообщение в службу спасения «101» о возгорании служебного автобуса поступило в 01:28. Когда спасатели прибыли на место, то узнали, что в салоне автобуса «ЛАЗ», который ехал по маршруту, возник пожар.

Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, они самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Однако водитель и один из пассажиров получили термические ожоги верхних конечностей и лица.

Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы № 2.

Служебный автобус выгорел дотла.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье утром, 1 марта, на Соломенской площади в Киеве во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами.