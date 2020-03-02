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Посол Сербии рассказал, какую Церковь в Украине признает сербский народ

Посол Сербии рассказал, какую Церковь в Украине признает сербский народ

Политики не имеют права вмешиваться во внутренние церковные вопросы и никакая политическая ситуация не должна разъединять Церковь и народ. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Посол Сербии в Украине Аца Йованович.

Об этом он сказал в новом выпуске программы «Без глянца» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Я не являюсь специалистом в делах Церкви, высказываю только свое личное мнение. Я живу в православной стране, и в моей стране считают, что если ты уж родился в этой Церкви, то это твоя Церковь до конца дней.

В Республике Сербия большинство православные верующие. С самого рождения Церковь присутствует в жизни каждого и играет огромную роль. Сначала человека крестят в Церкви, когда он создает семью — венчают в Церкви, когда умирает — священники отпевают его. Таким образом, для гражданина Сербии Церковь и вера в Бога, православная вера, являются неотъемлемой частью жизни», — сказал Аца Йованович.

Он объяснил, почему важно доверять Церкви.

 

«Мы видим, что происходит в мире: разъединение. В частности, в Черногории и Македонии откалываются, отделяются куски от существующей Церкви. В Сербской Православной Церкви отношение к канонической Церкви в Украине всегда было четким и однозначным. Она признает УПЦ, это для нас бесспорно. Мне кажется, важно понимать, что любой человек мыслит категориями собственной жизни, для него сто лет — это огромный период, а для Церкви — короткий отрезок. Поэтому правильнее доверять Церкви, которая старше всех нас и мудрее, а не людям. Нам свойственно ошибаться», — рассказал Посол Сербии.

Аца Йованович поделился впечатлением, которое у него осталось после общения с Митрополитом Онуфрием.

«16 января я приехал в Украину и сразу же всем объявил об этом. 19 января я уже был на праздничной Литургии по случаю Крещения Господня, и тогда у меня появилась возможность познакомиться с Митрополитом Онуфрием. Мы обменялись с ним парой слов, эмоции после встречи — самые позитивные. Владыка Онуфрий излучает мир, радость, блаженство, все то хорошее, что только может выражать человек. У меня в жизни не было встреч со святыми, но могу сказать, что Блаженнейший Онуфрий излучает нечто такое, что оставило неизгладимый след в сердце. Огромная честь и радость для меня познакомиться с ним», — отметил Аца Йованович.

Посол Сербии в Украине подчеркнул, что «политики и политика не имеют права вмешиваться в церковные вопросы. Как посол Сербии, я, безусловно, уважаю украинских политиков и украинский народ, но вместе с тем мы не можем вмешиваться во внутренние вопросы. Официальное мнение сербских граждан и Сербской Православной Церкви — это однозначная поддержка и признание канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Онуфрием. Несколько лет назад в Украине происходили определенные события, которые ухудшили отношения между нашими народами. Но наши народы очень близки по культуре, по духу. Сербский народ берет свое начало из Закарпатья, и это родство подтверждается тем, что 70 % наших слов очень похожи, почти одинаковы. Как посол Сербии, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы отношения между нашими братскими народами, украинским и сербским, улучшались».

Он рассказал, какие есть традиции в Сербской Православной Церкви.

«Я могу сказать, исходя их моего жизненного опыта, что мы все рождены людьми. Кому-то удается оставаться человеком, кому-то нет. В традициях сербского народа и в традициях нашей семьи существуют „Славы“. Это дни, посвященные определенным святым. У каждой семьи есть свой святой, которого прославляют. „Слава“ моей семьи — святой Матвей, Вы слышали, конечно, об Евангелии от Матвея. Каждый год 29 ноября „Славу“ мы отмечаем все вместе. Таким образом, есть много религиозных праздников, с которыми мы связаны. Например, мой сын родился на Рождество, я рожден на Собор трех святителей и в этот день мне посчастливилось прекрасно побеседовать с митрополитом Антонием».

Посол Сербии пожелал украинскому народу «верить в Бога, беречь свою семью, свою веру. Сербский народ — это братский народ, у нас очень много общего, мы являемся частью единого народа и единой Церкви, и никакая политическая ситуация не должна нас разъединять».

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Сербская Церковь

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