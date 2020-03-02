В Греции задержан бывший народный депутат Украины

Сотрудники Интерпола по запросу России задержали в Греции народного депутата Украины VIII созыва, бывшего командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сам Мельничук рассказал на своей странице в Facebook.

Как сообщают «Вести», в Telegram-канале Klymenko Time припомнили угрозы Мельничука взорвать Луганскую ТЭС в городе Счастье в сентябре 2014 года.

«Я сказал, что мы ТЭС заминировали. Если будет прорыв, мы ее просто грохнем, чтобы Луганску электроэнергия не досталась», — процитировали его авторы канала.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев «Укринформу» сообщил, что Мельничук имеет доступ к русскоязычному адвокату и право пользоваться телефоном.

«С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)», - добавил дипломат.

Жена и ребенок Мельничука размещены в гостинице, которая находится неподалеку от места временного удержания экс-комбата.

Напомним, что Мельничук попал в парламент по списку «Радикальной партии», но потом перешел в депутатскую группу «Воля народа».

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук устроил стрельбу на киевской Троещине.