«Мы из Донецка, ты знаешь кто его папа?» В центре Киева шайка малолеток грозилась прохожим «дать в бороду» и угрожала ножом

В самом центре Киева около станции метро «Печерская» группа подростков вела себя крайне неадекватно по отношению к прохожим. Как выяснили журналисты «Фразы», подростки ругались матом, грозились «дать в бороду» и угрожали ножом.

Киевлянка Ирина Козак на своей странице в Facebook выложила подтверждающее видео и фото.

Она сообщила, что около метро «Печерская» стояла группа детей лет 10-13, курила и что-то активно обсуждала. На сделанное замечание (по поводу курения), они начали огрызаться и говорить, что родители знают.

Спустя несколько минут «детишки» начали угрожать и вымогать деньги у другого подростка. Когда люди снова к ним подошли с замечаниями, подростки начали угрожать уже им, обещая порезать. При этом они пугали людей папой, а также говорили, что они из Донецка.

(На видео присутствует ненормативная лексика)

Как сообщала «Фраза», в январе минувшего года в центре Киева в районе ТРЦ «Гулливер» толпа подростков совершает нападения на прохожих. Очередной такой случай произошел вечером во вторник, 15 января.

Пазже киевским «общественникам» удалось вычислить и наказать малолетних хулиганов.

В сеть попали подробности о киевской шайке малолетних «беспредельщиков», которые недавно избили мужчину возле ТРЦ «Гулливер».

Напомним также, что в центре Киева толпа чеченских малолеток жестоко избила прохожего.