В Киеве «пьяная» фура устроила эпичное ДТП

Ночью понедельника, 2 марта, в Киеве на Бориспольском шоссе произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», аварию устроил пьяный водитель фуры DAF.

Как сообщает «Информатор», потеряв управление, машина вылетела с дороги, снесла отбойник и врезалась в столб.

Сам водитель сильно не пострадал. Полиция проверила его на алкоголь – мужчина был пьян (2,03 промилле алкоголя в крови).

Виновник аварии признался, что пил водку, после чего сел за руль.

Однако полиция составила на водителя лишь административный протокол по статье «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом горящая фура спровоцировала ДТП с участием полицейских и спасателей.

Ранее в Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем.