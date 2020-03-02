Украинский «джокер» продолжает забивать в чемпионате Италии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил очередной гол в чемпионате Италии. Как выяснили журналисты «Фразы», в Серии А его «Аталанта» уничтожила в гостях «Лечче» со счетом 7:2.

Украинец традиционно для себя начал матч на скамейке запасных, а выйдя на замену, сначала отдал голевую передачу, а после забил седьмой гол своей команды сочным ударом из-за пределов штрафной.

Для 26-летнего Руслана Малиновского это четвертый гол в Серии А.

После 25 туров «Аталанта» с 48 очками занимает четвертое место, которое гарантирует команду участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как писала «Фраза», украинец забил дебютный супергол в чемпионате Италии.