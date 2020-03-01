В Киеве прямо на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В воскресенье утром, 1 марта, на Соломенской площади в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами.

Как передает «Информатор», водитель маршрутки почувствовал запах гари еще на перекрестке перед площадью, поэтому принял решение остановиться и как можно быстрее выпустить пассажиров.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Сообщается, что подоспевшие пожарные за считанные минуты побороли огонь, однако он все-таки успел полностью уничтожить транспортное средство.

На месте происшествия также работали правоохранители. Причина пожара устанавливается.

Как писала «Фраза», в Харькове прямо на ходу вспыхнула переполненная маршрутка.

Ранее маршрутка с пассажирами загорелась в Николаеве. Огнетушитель водителю не помог.