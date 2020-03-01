Появилось видео, как в Киеве автомобиль с людьми упал в Русановский канал

В Сети появилось видео резонансного ДТП, которое вечером 29 февраля случилось в Днепровском районе столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», там легковой автомобиль Renault на съехал с проезжей части и упал в Русановский канал.

Как передает «Информатор», в результате инцидента машина наполовину погрузилась в воду.

Сообщается, что в салоне авто находились мужчина и женщина-пассажир, которые, к счастью, не пострадали и смогли самостоятельно выбраться на берег.

Как видно на кадрах, водитель просто-напросто повернул «не в ту» сторону. По его словам, это произошло из-за собаки, которая внезапно выскочила на дорогу.

На месте инцидента работали правоохранители и спасатели, которым пришлось доставать авто из ледяной воды.

Как писала «Фраза», в Киеве джип упал с моста в Днепр. Машину вытащили, а пассажиров ‒ нет.

Также сообщалось, что под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.