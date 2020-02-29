«Все, его больше нет!» Появилось видео, как в московской сауне по глупости погибли сразу три человека

В Сети появилось видео трагического происшествия в одном из банных комплексов Москвы, где свое 26-летния праздновала популярная инстаблогерша Екатерина Диденко. Как выяснили журналисты «Фразы», молодые люди даже не предполагали, что шутки с большим количеством «сухого льда» приведут к фатальным последствиям.

По данным российских СМИ, в бассейн было засыпано сразу 25 кг химического вещества, что привело к удушью участников вечеринки.

Сообщается, что в результате инцидента скончались три человека, в том числе и супруг Екатерины ‒ Валентин Диденко. Еще семеро молодых людей были госпитализированы.

На обнародованных кадрах видно, как при попадании в воду «сухой лед» мгновенно переходит в газообразное состояние, после чего один из гостей ныряет в это «облако».

«Он умер! Все, его больше нет!» ‒ весело кричат за кадром, еще не осознавая, что случилось непоправимое.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

Как писала «Фраза», на концерте известного алжирского рэпера произошла смертельная давка, но тот продолжил петь и плясать.

Ранее в Сети появилось видео жестокого избиения звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке.