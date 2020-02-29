На суровой киевской окраине Mercedes на скорости «влип» в фуру

В ночь с 28 на 29 января на столичное Троещине произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Оноре де Бальзака фургон Mercedes Sprinter на полном ходу «впечатался» в припаркованную фуру Renault.

Как передает «Информатор», удар был такой силы, что кабину «немца» со стороны пассажира практически полностью сплющило.

К счастью, в момент аварии пассажирское сиденье пустовало, а сам водитель фургона отделался лишь легкими травмами и от госпитализации отказался.

На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве маршрутка на скорости «влетела» в фуру ‒ пострадали люди.

Также сообщалось, что в Днепре автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с фурой, а в Киеве автомобиль буквально «влип» в фуру.