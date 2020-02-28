В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда

В Одессе подозреваемый в убийстве гражданина Израиля Владислав Гарькавый взял в заложники судью Приморского суда Одессы. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел прямо во время заседания 28 февраля.

Как сообщает «Обозреватель», заключенный достал гранату, выдернул чеку, и пригрозил всех взорвать. «Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», — заявил Гарькавый.

По данным издания, заключенного привезли на заседания суда прямо из СИЗО Одессы. Каким образом у него оказалась граната, неизвестно.

Впоследствии мужчину обезвредили сотрудники спецподразделения КОРД. Граната в его руках оказалась муляжом.

Видео из зала суда публикуют полиция Одесской области и «Думская» на своих каналах в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 29 июля 2019 года в Киевском районном суде Одессы солдат Национальной гвардии Украины во время несения службы получил огнестрельное ранение в голову. По данным СМИ, военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии, уроженец Тернополя, пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует предсмертная записка, которую якобы нашли на месте происшествия.