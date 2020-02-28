Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок

Лук, сало и чеснок являются лучшим лекарством от коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — заявил он, добавив, что не следует в качестве лекарства употреблять алкоголь.

Отметим, что он сказал это, рассказывая о продаже лекарств в Украине безотносительно к коронавирусу.

Как сообщала «Фраза», в том же эфире Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проникновение коронавируса в страну неизбежно.