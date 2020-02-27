В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси, ‒ есть жертвы

В четверг, 27 февраля, на столичных Берковцах произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там Audi на скорости врезалась в автомобиль Skoda, который поворачивал с Окружной автодороги на улицу Газопроводную.

Как передает «Информатор», удар был такой силы, что обе легковушки «пролетели» по проезжей части почти 200 метров, после чего «немец» съехал в кювет.

Сообщается, что в результате аварии погибли два человека ‒ водитель Skoda и пассажир, которого при столкновении выбросило из салона.

В свою очередь, водитель Audi получил серьезную травму головы ‒ ему на месте оказали первую помощь и на «скорой» увезли в больницу.

По данным СМИ, водитель Skoda занимался частным извозом и, скорее всего, вез пассажира по заказу.

На месте трагедии также работали спасатели и правоохранители. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок.

Ранее под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.