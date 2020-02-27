В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины»

Народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Куницкого назвали «позором Украины» в одном из кафе Харькова. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовано на канале «Начальник Харькова» в YouTube.

На кадрах можно видеть как мужчина не дает Куницкому пройти и на его утверждение, что он народный депутат говорит «вы народный депутат благодаря Владимиру Зеленскому. Вы все будете отвечать».

Кроме того, мужчина назвал Куницкого, «позором Украины», «предателем украинского народа» и «пустословом».

При этом неизвестно, что стало причиной конфликта.

Отметим, что , что Куницкий стал депутатом от 169 округа в Харькове. Его выдвинула партия «Слуга народа».

Как сообщала «Фраза», 21 июля 2019 года глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прямо на избирательном участке ввязался в словесную перепалку с возмущенной женщиной-пенсионеркой.