Президент РФ Владимир Путин рассказал, есть ли у него двойники. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вопрос во время интервью задали ему местные СМИ.

Так, корреспондент, который общался с российским лидером, рассказал, что «решил проверить популярные запросы на фамилию Путин».

По его словам, «среди популярных запросов «Путин инстаграм», «Путин Зеленский», оказался «Путин двойник доказательства».

После этого он спросил: «А двойник есть?».

На это Владимир Путин ответил отрицательно.

При этом российский президент сказал, что «такая идея возникала в начале нулевых».

Глава РФ сказал: «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».

Как писала «Фраза», Порошенко признался, что провел с Путиным «самую ужасную ночь» в жизни.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин хочет присоединить Беларусь к России.