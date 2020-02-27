Трамп жестко высмеял коронавирус

Президент США Дональд Трамп посмеялся над коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это во время встречи с представителями СМИ в Белом доме.

Так, американский лидер зачем-то поведал такую историю: «Ко мне подошел человек, с которым мы давно не виделись. Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: «Ты в порядке?» Он говорит: «Нет. У меня жуткая температура и жуткая простуда». И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки».

Эта байка вызвала смех среди журналистом.

Дональд Трамп же продолжил: «Вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. Есть определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде».

По его словам, в США подтверждены пятнадцать случаев заражения коронавирусом.

Президент США уточнил: «Из всех заболевших, я их называю оригинальными заболевшими, восемь вернулись домой, где будут до полного выздоровления. Один в больнице, пятеро полностью излечились. Еще один в неплохой форме, это между больницей и домом. Один довольно сильно болен. Надеюсь, он поправится. Но остальные в отличной форме».

При этом Белый дом попросил у Конгресса на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от заразы 2,5 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», коронавирус добрался еще до трех европейских стран.

Ранее у молодой украинки был официально подтвержден коронавирус COVID-19.