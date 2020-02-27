На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие

В американском Милуоки (штат Висконсин) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», на местной пивоварне Molson Coors мужчина принялся расстреливать людей.
Жертвами бойни стали семь человек. Также силовики ликвидировали самого террориста.
В полиции говорят, что погибшие были местными сотрудниками.
Перестрелка произошла в районе Стейт-стрит прямо на глазах у местных жителей, которые чудом не попали под пули.
Мотив стрелка сейчас уточняется. Не исключено, что он раньше работал тут и обозлился после увольнения.
Как писала «Фраза», на Гавайях мужчина расстрелял полицейских и сгорел в пожаре.
Ранее США потрясла еще одна бойня.