На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие

В американском Милуоки (штат Висконсин) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», на местной пивоварне Molson Coors мужчина принялся расстреливать людей.

Жертвами бойни стали семь человек. Также силовики ликвидировали самого террориста.

В полиции говорят, что погибшие были местными сотрудниками.

Перестрелка произошла в районе Стейт-стрит прямо на глазах у местных жителей, которые чудом не попали под пули.

Мотив стрелка сейчас уточняется. Не исключено, что он раньше работал тут и обозлился после увольнения.

Как писала «Фраза», на Гавайях мужчина расстрелял полицейских и сгорел в пожаре.

Ранее США потрясла еще одна бойня.