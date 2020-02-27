В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета

В среду, 26 февраля, в Киеве на бульваре Ярослава Гашека Ярослава, 8-А (Днепровский район) ограбили 130-е отделение «Новой почты». Как выяснили журналисты «Фразы», вооруженный налетчик был одет в военный камуфляж.

Как передает «Информатор», его лицо скрывала медицинская маска.

Сообщается, что мужчина подошел к кассе, где достал пистолет и потребовал отдать ему деньги из кассы.

Всего бандит украл 20 тысяч гривен, после чего сбежал. Сейчас его ищут.

К счастью, никто не пострадал.

Уже есть видео ограбления:

Как писала «Фраза», под Киевом среди бела дня злоумышленники похитили из рук матери 3-месячного младенца.