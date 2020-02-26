Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста

Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста

Пост без любви превращается в голодание и несет вред душе. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в передаче «Простые истины» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Все наши духовные подвиги имеют смысл лишь в том случае, если они преумножают любовь. Любое действие без любви бесполезно и, чаще всего, греховно. Постясь, мы должны откалибровать свой внутренний барометр — совесть — на максимальную чуткость. Все шаги, все намерения соизмерять с евангельскими словами», — рассказал владыка Антоний.

 

Митрополит Антоний сказал, какой главный вопрос стоит задать себе во время поста.

«Нам следует во время поста как можно чаще задавать себе вопрос: „Что мной движет на самом деле? Для чего я это делаю?“ и честно отвечать на него. Не страшно, что ответы будут нелицеприятные, что будет стыдно за них. Страшнее, если не задавать себе эти вопросы вовсе, или отвечать ложью. Каждый день должен способствовать прибавлению любви в нашем сердце. Если этого не происходит — значит, мы делаем что-то не так, значит, неверно расставлены акценты в нашей жизни, вследствие чего внешнее преобладает над внутренним, а человеческое над божественным», — подчеркнул он.

Архиерей отметил, что «во главе угла нашей жизни должны быть воля Божия. Ориентируясь на нее, мы всегда будем приобретать духовно. Рассчитывая только на свои силы и правоту, мы обречены блуждать во тьме своих собственных заблуждений».

Управделами УПЦ объяснил, что такое пост в Православной Церкви.

«Любовь — движущая сила и главный плод наших усилий. Пост без любви — пустая трата времени и сил. Даже больше скажу. Такой пост несет вред душе. Он превратился в обычное голодание и осуждение других. Не для этого Церковь постановила держать пост. Пост — это не пропуск в рай. Пост — это возможность умалиться, возможность увидеть свои грехи, свое убожество и осознать величие Божие. Пост — это не оторванность от жизни, а наполнение жизнью», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о значении праздника Сретения.

Тэги: общество, православие, пост, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.02.20 09:06

В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
24.02.20 08:45

Как коронавирус ударил по итальянскому футболу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коломойского не возьмут в забой. Как Зеленский взялся спасать углепром и при чем тут Ахметов
26.02.20 09:51

Коломойского не возьмут в забой. Как Зеленский взялся спасать углепром и при чем тут Ахметов

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского

Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
26.02.20 13:24
1496
Последние новости
26.02.20 17:58

Среди Церквей, которые не приехали в Амман, многие поддерживают позицию РПЦ
26.02.20 17:40

Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
26.02.20 16:33

Коронавирус продолжает расползаться по всей планете: в ВОЗ не исключают наихудший сценарий
26.02.20 16:20

Гончарук также встречался с Тигипко. Но уходить не собирается
26.02.20 15:57

В УПЦ назвали встречу в Аммане переломным моментом для мирового Православия
26.02.20 15:42

Ляшко стал главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины
26.02.20 15:27

В Аммане обсудили конфликт в Черногории
Фото и Видео
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В одном из киевских спальников сильный ветер сорвал огромный кусок утеплителя с многоэтажки
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.