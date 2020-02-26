Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского

В среду, 26 февраля, в центре Киева под офисом президента Украины Владимира Зеленского произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина устроил акт самосожжения.

Он облил себя бензином и поджог.

Отметим, что сегодня тут проходит акция работников медицины. Под ОПУ пришли и другие активисты.

Мужчина остался жив. Помощь ему оказали врачи.

Видео самосожжения 18+

Пострадавший, которого звать Александр, заявил, что приехал из села Новоивановка Белопольского района Сумской области. Он объяснил свои действия тем, что хотел «привлечь внимание к проблеме: местный сельсовет не дает жителям их земельные паи».

Как писала «Фраза», Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко.