Минздрав нарисовал для украинцев два мультика про китайский коронавирус

Министерство здравоохранения Украины обнародовало два видеоролика, в которых рассказывают, что такое коронавирус COVID-19 и как от него защититься. Как выяснили журналисты «Фразы», на своем канале в YouTube Минздрав посоветовал украинцам избегать контакта с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашля, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты, особенно в медицинских учреждениях, мыть руки с мылом или дезинфицировать их спиртосодержащим антисептиком.

Также в Минздраве советуют избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачу вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи — хорошо обрабатывать мясные продукты.

В случае повышенной температуры вместе с кашлем и затрудненным дыханием украинцам советуют сразу же обращаться к врачу, потому что это могут быть первые признаки заболевания.

Как сообщала «Фраза», 25 февраля 2020 года первый случай заражения коронавирусом COVID-19 официально зарегистрирован в Румынии.

В тот же день в Черновцах женщину, которая недавно вернулась из охваченной коронавирусом Италии положили в больницу с целью проверки на возможное инфицирование.