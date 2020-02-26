Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Радио свобода» на своей странице в Twitter.

«Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», — заявил Зеленский в кулуарах форума Age of Crimea.

Как сообщала «Фраза», ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру известного бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Причем этот вопрос уже якобы решен на 99%.