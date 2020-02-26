В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа

Ночью среды, 26 февраля, в Киеве на улице Петра Куринного, 5 (Святошинский район) произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина поджог квартиру на пятом этаже, в которой проживал вместе со своим соседом.

Как передает «Информатор», площадь пожара составила двадцать квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал, но одна из комнат квартиры полностью выгорела.

Мужчина, которого едва не сожгли, не может объяснить мотив своего соседа. Он поведал, что тот «поджог квартиру, после чего сбежал в неизвестном направлении».

Соседи, в свою очередь, говорят, что поджигатель «любит выпить и устраивать конфликты».

Огонь потушили за полчаса.

Видео с места пожара:

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли маршрутку.

Ранее под Киевом произошел гигантский пожар.