Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа

В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа

Ночью среды, 26 февраля, в Киеве на улице Петра Куринного, 5 (Святошинский район) произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мужчина поджог квартиру на пятом этаже, в которой проживал вместе со своим соседом.

Как передает «Информатор», площадь пожара составила двадцать квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал, но одна из комнат квартиры полностью выгорела.

Мужчина, которого едва не сожгли, не может объяснить мотив своего соседа. Он поведал, что тот «поджог квартиру, после чего сбежал в неизвестном направлении».

Соседи, в свою очередь, говорят, что поджигатель «любит выпить и устраивать конфликты».

Огонь потушили за полчаса.

Видео с места пожара:

Как писала «Фраза», в Киеве сожгли маршрутку.

Ранее под Киевом произошел гигантский пожар.

Тэги: Киев, пожар, общество, ЧП, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.02.20 09:06

В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
24.02.20 08:45

Как коронавирус ударил по итальянскому футболу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коломойского не возьмут в забой. Как Зеленский взялся спасать углепром и при чем тут Ахметов
26.02.20 09:51

Коломойского не возьмут в забой. Как Зеленский взялся спасать углепром и при чем тут Ахметов

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Новым премьер-министром Украины на 99% станет Тигипко, – СМИ

Новым премьер-министром Украины на 99% станет Тигипко, – СМИ
26.02.20 09:46
507
Последние новости
26.02.20 10:24

В первый день весны в Украине ожидается снегопад
26.02.20 10:10

В Аммане могут быть рассмотрены вопросы, снятые Фанаром с повестки Критского Собора
26.02.20 09:46

Новым премьер-министром Украины на 99% станет Тигипко, – СМИ
26.02.20 09:00

Из-за угрозы коронавируса на украинской границе для всех вводится весьма интимная процедура
26.02.20 08:21

В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
26.02.20 08:02

Смертность от коронавируса в Китае продолжает «падать»
25.02.20 21:18

Сборная Украины может не сыграть на Евро-2020 из-за коронавируса
Фото и Видео
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
В Киеве мужчина зачем-то пытался сжечь своего соседа
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
На Харьковщине перевернулась фура, перевозившая почти две сотни свиней. Выжили не все
На Харьковщине перевернулась фура, перевозившая почти две сотни свиней. Выжили не все
В Японии умер самый старый житель нашей планеты
В Японии умер самый старый житель нашей планеты
Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево
Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево
В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей
В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей
На набережной в Киеве произошло масштабное ДТП
На набережной в Киеве произошло масштабное ДТП
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.