На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину

Утром вторника, 25 февраля, на улице Набережно-Корчеватской в Киеве (Голосеевский район) нашли тело шестидесятилетнего мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», его забили насмерть.
Как передает «Информатор», труп обнаружил его напарник в строительном вагончике на берегу озера Николайчик. Он и вызвал полицию и врачей, которым оставалось лишь зафиксировать смерть.
Сообщается, что «при первичном осмотре тела нашли множественные телесные повреждения».
Идет следствие.
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