На Харьковщине перевернулась фура, перевозившая почти две сотни свиней. Выжили не все

В селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области на улице Мира перевернулась фура, перевозившая 180 свиней. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, во второй половине дня 24 февраля 32-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир, он госпитализирован в местную больницу.

Кроме того, погибла часть животных погибла, однако в полиции не уточнили, сколько именно.

Очевидец опубликовал видео с места происшествия, на котором можно видеть, что перевернувшийся грузовик повалил столб и части свиней удалось из него выбраться.

Как сообщала «Фраза», в июне 2016 года на Ивано-Франковщине в результате теплового удара погибла 671 свинья.