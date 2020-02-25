Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево

В Киеве на Голосеевском проспекте водитель одного из автомобилей разделся догола и улегся на проезжую часть. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента публикует сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, водитель автомобиля Volkswagen сначала напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, лег на асфальт и стал громко кричать чье-то имя.

Когда же, спустя несколько минут, он увидел спецсигналы «скорой помощи», то собрал свои вещи, сел в авто и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщала «Фраза», 23 ноября 2019 года в Киевском районе Одессы пострадал патрульный полицейский, пытавшийся призвать к порядку неадекватного гражданина — им оказался 31-летний местный житель, находившийся в розыске за побег из психиатрической больницы.