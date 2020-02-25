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В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей

В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей

Группа неизвестных утроила стрельбу на остановке общественного транспорта на улице Титова в Днепре. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, пострадали, по меньшей мере, три человека.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники, у двоих из них диагностировано огнестрельное ранение ног, у другого — шеи.

По словам очевидцев, вечером 24 февраля возле остановки в центре города люди, сидевшие в автомобиле Toyota Land Cruiser, открыли огонь по двум джипам Mercedes GL-class в сопровождении патрульных полицейских, после чего скрылись с места происшествия.

Для их розыска по городу ввели оперативный план «Сирена».

Позже выяснилось, что Land Cruiser, из которого стреляли, нашли во дворе жилого дома № 1 на Звездном бульваре. Предполагаемых стрелков задержали.

По данным источников, в «Мерседесе» находился бизнесмен Вахидов Эльтон со своими сыновьями, который ранее обратился в полицию в связи с поступающими в своей адрес угрозами.

Видео перестрелки публикует канал «Днепр Панорама» в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 24 июля 2017 года в Днепре в результате стрельбы на летней площадке кафе были убиты два человека, еще четверо госпитализированы.

Позже выяснилось, что во время нападения на АТОшников в летнем кафе, в результате ответного огня были ранены четверо нападавших. Все они находятся в больнице Мечникова под охраной.

В полиции заявили, что перестрелка произошла из-за экономических, а не из-за криминальных или политических вопросов. При этом один из пострадавших, адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян, заявил, что на его родственников «наехали» бандиты и потребовали деньги. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь.

17 октября 2019 года в Днепре на Заводской набережной у отеля «Прибой» 30-летний киллер расстрелял 27-летнего Армена Багдасаряна.

Тэги: Днепр, стрельба, перестрелка, криминал, новости Украины

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