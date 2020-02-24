В Киеве маршрутка на скорости «влетела» в фуру ‒ пострадали люди

В понедельник, 24 февраля, на Харьковской площади в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там маршрутное такси «Рута» на скорости врезалась в заднюю часть грузовика МАЗ, который ожидал «зеленый» сигнал светофора.

Как передает «Информатор», к счастью, в аварии никто не погиб, но без пострадавших не обошлось ‒ сильно досталось водителю маршрутки, а 11 пасажиров получили травмы легкой и средней тяжести.

Сообщается, что всем пострадавшим на месте оказали первую помощь, после чего увезли в больницу.

На месте ДТП также работали правоохранители. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами.

Ранее появилось видео, как маршрутка сбила женщину в Днепре.

Также сообщалось, что в Днепре маршрутка с пассажирами на скорости «влетела» в столб.