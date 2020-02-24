Популярный испанский курорт накрыла песчаная буря космических масштабов

Сильные порывы ветра принесли на испанские Канарские острова огромное количество пыли и песка из Африки. Как выяснили журналисты «Фразы», сильную песчаную бурю видно даже из космоса.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, по состоянию на 23 февраля скорость ветра достигала 120 км/ч. Как показывают спутниковые снимки, песчаная буря пришла из Сахары, проделав путь в приблизительно 500 км через Атлантический океан, охватив также острова у побережья северо-западной Африки.

Она была настолько огромна, что была видна из космоса.

Завораживающее видео стихии публикует испанская газета El Pais на своем канале в YouTube.

Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами, которые разгорелись на Гран-Канарии и Тенерифе из-за повышенной температуры также были затруднены ветрами.

Канарские острова — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки. Острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны. Бытует мнение, что свое название острова получили в честь канареек, однако это птицы были названа по месту их обитания. На самом деле, название «Канарские острова» происходит от латинского Canariae Insulae, что буквально переводится как «Собачьи острова».

Любопытно, что на флаге канарских островов, как и Украины, присутствуют полоски желтого и голубого цветов. Однако они расположены вертикально, наряду с еще одной полосой белого цвета и гербом.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2015 года сильнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива, а также на Китай.