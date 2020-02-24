Пред лицом эпидемии коронавируса власти заговорили о возрождении санэпидемстанции

Совет национальной безопасности и обороны Украины просит Кабинет министров возобновить деятельность Санитарно-эпидемиологической службы в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, речь идет не о проверке столовых и ресторанов.

«СНБО обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой сейчас некоторые (сообщают) из СМИ, а именно чтобы она начала выполнять те функции, которые она должна выполнять», — заявил Данилов в интервью ТСН, добавив, что «это не проверка, скажем так, столовых, кафе, ресторанов, а это чисто борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране».

«Система защиты, к сожалению, не такая, какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом», — заключил глава СНБО,

Отметим, что данное заявление прозвучало на фоне скандала, который разгорелся из-за приезда в Украину граждан из пораженной коронавирусом провинции Китая, а также распространения вируса по Европе.

Как сообщала «Фраза», в мае 2017 года Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Напомним, 20 января 2016 года Кабинет министров Украины признал утратившими силу акты санитарного законодательства, изданные центральными органами исполнительной власти Украинской ССР, а также центральными органами исполнительной власти СССР, начиная с 1 января 2017 года.