Темза вышла из берегов: в Великобритании затопило дорогущий особняк звезды Голливуда

Наводнение в Великобритании добралось до дома известного голливудского актера Джорджа Клуни. Как выяснили журналисты «Фразы», особняк звезды оценивается в 15,5 миллионов долларов.

По данным местных СМИ, роскошный дом XVII века в округе Беркшир был затоплен после выхода реки Темза из берегов.

Само здание сильно не пострадало, зато «залило» сад и теннисные корты.

Особняк актер купил в 2014 году за десять миллионов долларов.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», культовый голливудский холостяк женился на израильтянке.