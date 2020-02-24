Под Киевом гражданин Германии на джипе насмерть сбил мужчину

Поздно вечером воскресенья, 23 февраля, на Бориспольском шоссе под Киевом произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут гражданин Германии на автомобиле Jeep насмерть сбил 32-летнего мужчину, который скончался на месте аварии до приезда врачей.

Как передает «Информатор», тот «выбежал на проезжую часть», когда немец ехал в сторону украинской столицы.

Отмечается, что «водитель пытался избежать столкновения», а после наезда на человека его авто «остановилось в четырехстах метрах от места ДТП».

В сообщении говорится, что авария произошла «прямо над подземным переходом».

Идет следствие.

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