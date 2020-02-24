Ночью на Троещине взорвали отделение банка

Ночью на столичной Троещине произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Владимира Маяковского, 26 взорвали местное отделение «Таскомбанка».

Как передает «Информатор», целью налетчиков являлся банкомат.

Отмечается, что жители ближайших домов «слышали громкий хлопок», и «лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении банка».

Сообщается: «От взрыва задние получило серьезные повреждения, но банкомат остался целый».

Никто не пострадал. Полиция ведет поиски преступников.

Видео с места ЧП:

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