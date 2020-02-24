Из-за религиозных фанатиков в Южной Корее началась эпидемия коронавируса

В Южной Корее началась настоящая эпидемия коронавируса COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Минздрав страны.

Всего за одни последние сутки заразились 161 человек. Общее число больных выросло уже до 763 людей. От болезни умерли семь человек.

В стране подняли уровень эпидемиологической угрозы до четвертого красного уровня.

Отмечается, что сразу 131 случаев заражения зафиксировали в городе Тэгу.

Полиция сообщает, что «129 заболевших связаны с религиозным движением Синчхончжи (Новые небо и земля) в Тэгу». Так, 61-летняя больная отказалась пройти тест, так как никогда не ездила в Китай, после чего посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, став источником вируса.

Сейчас на карантине находятся 9 336 членов секты: у 1 276 человек проявляются симптомы коронавируса.

Также бесследно пропали 604 членов секты, которые также являются источником потенциального заражения.

Как писала «Фраза», всего за сутки китайский коронавирус убил под сотню человек.

Ранее мы писали о коронавирусе в Европе.