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Появилось пикантное видео с парнем, похожим на сына Порошенко

Появилось пикантное видео с парнем, похожим на сына Порошенко

Парень, похожий на младшего сына (2001 год рождения) экс-президента Украины Петра Порошенко – Михаила, был замечен на «русской вечеринке» в Лондоне. Как выяснили журналисты «Фразы», ее организовал известный российский рэпер Face.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Отметим, что о присутствии на концерте Михаила Порошенко сообщали и зрители, которые писали в «Инстаграме» артиста.

Интересно, что парень, похожий на сына экс-президента нашей страны, даже вышел на сцену, а Face крикнул: «Русские в Лондоне!». После этого молодые люди начали танцевать.

Концерт состоялся 21 февраля.

Как писала «Фраза», Порошенко признался, что провел с Путиным «самую ужасную ночь» в жизни.

Сообщалось, что Порошенко будут силой тащить на допрос.

Тэги: Петр Порошенко, Лондон, политика, рэп, русские, курьезы, Михаил Порошенко, Face

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