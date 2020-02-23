В Киеве BMW после сокрушительного столкновения отбросило на остановку с людьми

В субботу вечером, 22 февраля, в Днепровском районе Киева произошло сокрушительное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении улицы Запорожца и бульвара Перова автобомиль Nissan не пропустил BMW и столкнулся с ним.
Как передает «Информатор», столкновение было настолько сильным, что BWM отбросило на остановку, где несколько человек ожидали общественный транспорт.
К счастью, люди успели быстро сориентироваться и отскочить в сторону.
В свою очередь, водители получили травмы и были госпитализированы. Сильно досталось и автомобилям.
По словам очевидца, водитель BMW находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако официального подтверждения этому пока нет.
На месте аварии работали медики, спасатели и правоохранители. Детали ДТП устанавливаются.
Как писала «Фраза», под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок.
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