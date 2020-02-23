Фьюри с легкостью уничтожил Уайлдера: как это было

В ночь с 22 на 23 февраля на знаменитой MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе состоялся долгожданный боксерский матч-реванш между британцем Тайсоном Фьюри (29-0, 20 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-0, 41 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», на кону поединка стоял чемпионский пояс WBC в тяжелом весе и вакантный титул по версии The Ring.

Чемпионский бой получился односторонним ‒ Фьюри попросту избивал своего соперника. В третьем и пятом раундах американский гигант побывал в нокдауне, а в седьмом, когда британец стал забивать его «в хлам», угол Уайлдера выбросил полотенце.

Полная видеозапись боя уже доступна к просмотру в Сети:

Как писала «Фраза», дерзкий британец Тайсон Фьюри обозвал Александра Усика бомжом.

Ранее сообщалось, Тайсон Фьюри признался, что из-за Кличко его забанила «Википедия»