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Под Киевом в доме экс-министра времен Януковича нашли труп

Под Киевом в доме экс-министра времен Януковича нашли труп

В пятницу вечером, 21 февраля, в селе Чайки Киево-Святошинского района произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в доме Леонида Кожары, который занимал должность главы МИД в 2012-2014 гг., застрелился 56-летний мужчина.

Как передает «Информатор», на месте трагедии работали следователи и эксперты-криминалисты, однако они отказались комментировать ситуацию.

За происходящим также наблюдали несколько жителей соседних домов, которые подтвердили, что в этом доме проживает семья Леонида Кожары.

В свою очередь, экс-нардеп Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО «Спорт медиа проект». Он якобы был пьян и покончил с собой из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару.

Как писала «Фраза», крупный чиновник застрелился прямо в зале московского суда.

Ранее на Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине.

Тэги: Виктор Янукович, труп, общество, самоубийство, Леонид Кожара, село, Киевская область, предпринимательство, МИД Украины, новости Украины

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