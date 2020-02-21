В Одессе 12-летний мальчик угнал чужую машину и уснул в ней

Сегодня, 21 февраля, ночью в Одессе на улице Святослава Рихтера 12-летний мальчик угнал автомобиль Nissan, припаркованный возле одного из домов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, парень не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных процессах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля.

По словам 29-летнего владельца автомобиля, он оставил ключи в машине и забыл ее закрыть. Nissan правоохранители разыскали в пяти кварталах от места преступления — покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

В связи с тем, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера.

Ранее «Фраза» сообщала, что юный одессит, угнав у родителей машину, наломал немало дров.