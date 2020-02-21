Главный «слуга народа» Рады снимался в популярном развлекательном шоу

Оказалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия снимался в телевизионном шоу «Битва экстрасенсов». Как выяснили журналисты «Фразы», он появился на экранах в девятнадцатом сезоне передачи.

Об этом сообщила одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе, которая опубликовала кусок выпуска от 29 июля прошлого года.

Так, «экстрасенс» пыталась найти среди приглашенных гостей миллионера. Миллионерам оказался Давид Арахамия, подписанный как Давид Браун.

Тогда же будущий нардеп заявил, что «основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране».

Как писала «Фраза», Арахамия дал понять, кто стоит за информационной атакой на Гончарука.