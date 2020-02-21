Душ бьется током, дверь не закрывается… В каких условиях придется жить эвакуированным из Уханя украинцам в Новых Санжарах

Эвакуированные из китайского Уханя украинцы, которых накануне, 20 февраля доставили в санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область), буду жить далеко не в самых комфортабельных апартаментах. Как выяснили журналисты «Фразы», условия, в которых придется жить ближайшие 14 дней, выложила у себя в Instagram эвакуированная из Китая модель Александра Волкова.

По словам девушки, ее поселили в комнату, где дверь не закрывается, а душ ударил ее током.

На обнародованном нею видео видно, что в комнате есть две кровати, несколько стульев и телевизор.

«Вот это наша комната, вот этот душ от***ил меня током, а вот эта дверь не закрывается — что с ней?» — прокомментировала Волкова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Новых Санжарах местные жители «подняли восстание» из-за коронавируса.

Вечером беспорядки вспыхнули с новой силой.