Новая смертельно-опасная игра стремительно распространяется по всему миру

По всему миру стремительно распространяется новая смертельно-опасная игра. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие предупреждения все чаще появляются в соцсетях.

Суть этой так называемой игры состоит в том, что два человека предлагают третьему подпрыгнуть вместе с ним и в какой-то момент одновременно с двух сторон подсекают ему ноги.

Если человек не умеет правильно падать, он может сильно удариться затылком и рискует умереть.

В связи с этим в сосцетях призывают не показывать своим родственникам и знакомым эту игру, а именно рассказывать, чтобы они не соглашались на предложение вместе подпрыгнуть.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года появилось видео, на котором видно, как в Киеве подросток выскакивает на дорогу и ложится под проезжающую фуру. В следующее мгновение он перекатывается в сторону, едва успев увернуться от колес фуры, идущей следом за первой.

В феврале 2019 года киевские подростки начали увлекаться новой смертельно-опасной игрой. Суть этой «игры» заключается в том, чтобы перебежать перед потоком автомобилей на оживленном участке дороги и выжить.

В конце сентября 2019 года в Черкасской области 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях флешмоба #Firechallenge («огненный челлендж»). По словам врачей, девочка получила сильные ожоги плечей, спины, груди. Поджег девочку ее 10-летний брат, по-видимому, не осознавая смертельную опасность своих экспериментов.