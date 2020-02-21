Трамп резко раскритиковал фильм «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Как выяснили журналисты «Фразы», американскому лидеру не понравилось, что картина получила премию Оскар.

Свою речь Дональд Трамп толкнул на встрече с избирателями в Колорадо.

Так, глава Белого дома сказал: «Какая ужасная награда киноакадемии в этом году, и победитель это кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?».

Он добавил: «У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем Унесенных ветром, пожалуйста».

Также президент США сказал: «А победитель из Южной Кореи? Я думал это лучшее зарубежное кино. Нет. Такое вообще было раньше?».

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