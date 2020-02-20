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В Одессе прямо на остановке стреляли в ребенка, но попали в глаз отцу

В Одессе прямо на остановке стреляли в ребенка, но попали в глаз отцу

В четверг днем, 20 февраля, на улице Среднефонтанской в Одессе произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там 45-летний хулиган открыл огонь по маленькому ребенку из пневматического пистолета.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате инцидента пострадал отец ребенка ‒ пуля попала ему в глаз. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сам же малыш, к счастью, не пострадал.

В свою очередь, очевидцы задержали стрелка и держали его до приезда полиции.

Отмечается, что у злоумышленника изъяли сразу два пневматических пистолета, а также нож.

Кадры с места событий уже появилась в Сети.

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Как писала «Фраза», в Запорожье хулиган выстрелил в глаз 13-летнему школьнику.

Ранее сообщалось, что под Киевом подросток выстрелил в своего двоюродного брата, а в Переяслав-Хмельницком малолетнему ребенку прямо на улице прострелили голову.

Тэги: общество, Одесса, ранение, стрельба, ребенок, регионы, отец, хулиганство, криминал, новости Украины

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