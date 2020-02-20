В Новых Сонжарах из-за коронавируса вновь вспыхнули массовые беспорядки

В четверг вечером, 20 февраля, в поселке Новые Санжары Полтавской области вновь вспыхнули массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», там местные жители противостоят полиции, которая пытается «прорубить» коридор для автобусов с гражданами, эвакуированными из китайского Уханя.

Как передают «Вести», столкновения вспыхнули с новой силой после того, как полицейские начали «зачищать» от протестующих дорогу, ведущую к санаторию.

В свою очередь, местные жители жгут шины и пытаются прорвать кордон правоохранителей и добраться до автобусов с эвакуированными.