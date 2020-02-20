Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают

В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают

В поезде № 116 Киев ‒ Бердянск произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на 60-летнюю пассажирку обрушилась верхняя полка с мужчиной.

Как пишет «Районка», в больнице у пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы. Она не может двигаться. Женщину ждет длительное и дорогостоящее лечение.

По словам потерпевшей, приблизительно через полчаса после отправления она поужинала и собиралась лечь спать, поэтому стала ставить сапоги вниз. В этот момент сверху на нее вместе с полкой упал пассажир.

Сообщается, что в «Укрзализныце» ей выдали акт о травмировании, а начальник поезда посоветовал обращаться за компенсацией в страховую компанию.

В свою очередь, пресс-служба «УЗ» заявила, что никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, обнаружено не было.

Отмечается, что перед рейсом проводники разложили все верхние полки, а также дополнительно закрепили их специальными ремнями (зачем? ‒ ред.).

Как писала «Фраза», упавшая верхняя полка раздробила пассажирке поезда таз. В «Укрзализныце» считают, что она все выдумала.

Также сообщалось, что в «Укрзализныце» пассажирам «впаривают» СВ с кровожадными клопами за 1000 гривен.

Тэги: Киев, травма, общество, женщина, инцидент, поезд, Укрзализныця, ЧП, Бердянск, полка, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.02.20 12:25

Абсурд по-украински: Верховный суд против Верховного суда

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
17.02.20 10:39

Хорошая мысль, пан Зеленский!

Автор: Юрий Мухин

Дайджест

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам
20.02.20 15:45

Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам

Автор: Ярослав Жаренов, «ФАКТЫ»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 20 февраля 2020 года

Главные новости за 20 февраля 2020 года
20.02.20 18:59
1062
Последние новости
20.02.20 20:42

В Новых Сонжарах из-за коронавируса вновь вспыхнули массовые беспорядки
20.02.20 20:02

Страсти по коронавирусу: Гончарук решил лично «разрулить» ситуацию в Новых Санжарах
20.02.20 19:28

В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
20.02.20 18:59

Главные новости за 20 февраля 2020 года
20.02.20 17:59

ПЦУ и УГКЦ показали свое истинное лицо в ситуации с украинцами из Уханя
20.02.20 16:48

Исследователи поведали о смертельной опасности пластиковой посуды
20.02.20 16:22

В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая
Фото и Видео
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове
Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса
Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса
В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь
В Николаеве горе-мать «пошла пить с друзьями», бросив одну дома больную и голодную 5-летнюю дочь
Названо точное число жертв событий на Евромайдане
Названо точное число жертв событий на Евромайдане
Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает
Самое глубокое озеро Украины стремительно мельчает
Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание»
Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание»
В Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и лишь с одной парой ушей
В Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и лишь с одной парой ушей
Бойня в Германии: неизвестный расстрелял посетителей кальянных и букмекерской конторы
Бойня в Германии: неизвестный расстрелял посетителей кальянных и букмекерской конторы
В родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку
В родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?
20.02.20 16:17

Реквием по соборности Украины

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.