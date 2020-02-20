В поезде Киев ‒ Бердянск на женщину рухнула верхняя полка с пассажиром. В «УЗ» своей вины не усматривают

В поезде № 116 Киев ‒ Бердянск произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на 60-летнюю пассажирку обрушилась верхняя полка с мужчиной.

Как пишет «Районка», в больнице у пострадавшей диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы. Она не может двигаться. Женщину ждет длительное и дорогостоящее лечение.

По словам потерпевшей, приблизительно через полчаса после отправления она поужинала и собиралась лечь спать, поэтому стала ставить сапоги вниз. В этот момент сверху на нее вместе с полкой упал пассажир.

Сообщается, что в «Укрзализныце» ей выдали акт о травмировании, а начальник поезда посоветовал обращаться за компенсацией в страховую компанию.

В свою очередь, пресс-служба «УЗ» заявила, что никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, обнаружено не было.

Отмечается, что перед рейсом проводники разложили все верхние полки, а также дополнительно закрепили их специальными ремнями (зачем? ‒ ред.).

Как писала «Фраза», упавшая верхняя полка раздробила пассажирке поезда таз. В «Укрзализныце» считают, что она все выдумала.

Также сообщалось, что в «Укрзализныце» пассажирам «впаривают» СВ с кровожадными клопами за 1000 гривен.