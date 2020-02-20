На Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня. Били даже ногами по голове

В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует факт избиения школьницами 14-летней девушки. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось в группе «Подслушано в Бердичеве» в Facebook.

На видео видно, как двое девушек-подростков наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают ее по земле за волосы.

По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах, сообщает УНИАН.

«Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг», — уточнили в правоохранительном ведомстве

Характер травм, которые получила пострадавшая, сейчас устанавливает экспертиза. На месте работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Все причины и обстоятельства, приведшие к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.