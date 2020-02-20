Среди суровых российских снегов заметили… бегущего страуса

Возле российского Воронежа произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», один из местных водителей снял на камеру бегущего среди снегов страуса.

Птица двигалась вдоль автомобильной трассы с огромной скоростью, обогнала машину и скрылась в лесу.

Отмечается, что страус сбежал с местной фермы.

Впрочем, ему вряд ли грозит обморожение: такие птицы могут переносить морозы до минус 20 градусов.

Видео:

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