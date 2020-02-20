Названо точное число жертв событий на Евромайдане

Во время событий на Евромайдане в Киеве (2013-2014 годы) погиб 91 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», такую цифру назвали в Государственном бюро расследований Украины.

Как заявила временный директор ГБР Ирина Венедиктова, погибли 78 мирных жителей и тринадцать правоохранителей.

Кроме этого, по ее данным, различные травмы и ранения получили 2,5 тысячи человек.

Она добавила, что по этим событиям открыто четырнадцать тысяч томов уголовных дел.

Ирина Венедиктова также заявила: «Мы до сих пор не знаем, кто виновен в этих смертях. ГБР инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за границей».

Как писала «Фраза», в Киеве «хулиганы» напали на очень непростого судью.

Ранее в Киев вернулись двое экс-милиционеров: они хотят восстановить честное имя спецподразделения «Беркут».